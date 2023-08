Puoi lavorare subito nelle scuole se mandi la MAD in questo preciso periodo

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 20 agosto 2023) L’ultima metà del mese di agosto è ilgiusto per inviare la MAD alleprimarie e secondarie di primo e secondo grado. Come funziona? Attraverso questa istanza formale gli aspiranti docenti possono proporsi percome insegnanti. Con una semplice domanda è dunque possibile comunicare a uno o più istituti scolastici la propria disponibilità a svolgere un determinato incarico in qualità di insegnante o collaboratore (cariche amministrative ATA, ausiliare, eccetera). Come funziona la MAD e quando inviarla – ilovetrading.itLa MAD è appunto un acronimo che sta per messa a disposizione, e corrisponde all’invio di un curriculum che un docente o aspirante tale può recapitare a una scuola per presentarsi e quindi offrirsi come risorsa utile per ricoprire un ruolo vacante. Il ruolo, ovviamente, è quello di un supplente, e ...