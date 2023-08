PSV | a un passo un ex-Milan

... e Cajuste, che avrà l'obiettivo di fare unin più rispetto al contributo minimo di Ndombele. ... così come di Johan Bakayoko delper la fascia destra. La vera novità, quindi anche il punto ...22:10 17 Agosto West Ham, accordo a uncon l'Ajax per KudusIl West Ham è pronto a chiudere l'... l'ex Milan Dest può finire in Olanda: piace alEindhoven. 21:40 17 Agosto Ajax, UFFICIALE l'...La serata ha mille risvolti di mercato, in casa rossoblù: Motta rinuncia a Schouten in regia, con l'olandese ormai a undalla cessione alEindhoven. C'è invece Arnautovic, nonostante la ...

Vranckx - il belga ad un passo dal PSV Eindhoven - Numero Diez numero-diez.com

Eredivisie: Feyenoord atteso subito al derby verità, mentre Ajax e PSV se la devono vedere contro le sorprese La seconda giornata dell’Eredivisie presenta già temi interessanti, per non dire urgenti, ...Il Galatasaray si è qualificato per il playoff di Champions League che dà accesso alla fase a gironi: la squadra campione di Turchia affronterà il Molde ...