Probabili schieramenti per la terza giornata della Liga in Prima Divisione

Leggi su justcalcio

(Di domenica 20 agosto 2023) 2023-08-20 22:46:06 Giorni caldissimi per il calcio spagnolo! Ultimo giorno di agosto e penultimososta delle nazionali (dal 4 al 16 settembre). Si verifica la curiosa circostanza che i due bigcapitale, Real Madrid e Atlético, giocheranno venerdì e lunedì. Saremo già al conto alla rovescia per la chiusura del mercato, con tutte le informazioni delle squadre Primera nel conto di twitter @FantasyMarca. I giallorossi, con un punto in due partite, devono puntare alto e per questo Il debutto di Sory Kaba è prevedibile. Moleiro e Fabio Gonzlez infortunati, e Sinkgraven molto in dubbio per problemi muscolari. Al Real, in attesa di vedere se Mikel Merino si lascia alle spalle i problemi fisici. Infortunati Olasagasti, Aritz, André Silva e Merquelanz. Continuano quelli di Balados in attesa di cosa succede con Gabri ...