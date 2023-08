Probabili formazioni Udinese-Juventus | chi è l’arbitro | assenti | squalificati | ballottaggi Dubbi sull’out mancino | Cambiaso o Kostic per Allegri | Kamara o Zemura in casa friulana

(Di domenica 20 agosto 2023) Si ritrovano anche all’inizio di questo campionatoche si erano affrontate pure nell’ultima giornata della scorsa Serie A. Le duebianconere si troveranno davanti questa sera, domenica 20 agosto, alla Dacia Arena di Udine. Il match, con calcio di inizio alle 20.45, sarà arbitrato da Rapuano e sarà visibile solo su DAZN. I padroni diripartono da Andrea Sottil e dal suo 3-5-2. L’allenatore dei friulani deve però fare a meno degli infortunati Pafundi, Deulofeu, Ebosse ed Ehizibue. In porta va Silvestri, con Perez, Bijol e Masina nel terzetto difensivo. Ebosele e uno tra(favorito) egiocheranno sugli esterni, con Zarraga, Walace e Lovrci a centrocampo. In avanti, Beto supportato da Thauvin. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in ...

Le probabili formazioni di Udinese-Juventus. Sottil non ha a disposizione Samardzic, al centro del caos e del caso di mercato per la trattativa saltata con l'Inter, e si affida ad alcune certezze. A ...I giallorossi debuttano in casa contro la Salernitana e senza Mourinho in panchina, assenti per squalifica Dybala e Pellegrini. Il campionato della Roma inizia all'Olimpico dove i giallorossi ospitano ...