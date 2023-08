Probabili formazioni Sassuolo-Atalanta | chi è l’arbitro | assenti | squalificati | ballottaggi

Leggi su oasport

(Di domenica 20 agosto 2023) Dopo l’antipasto di ieri, con i primi 4 anticipi, oggi si entra ancor più nel vivo della prima giornata del campionato. La Serie A 2023-2024 ci propone un turno inaugurale davvero interessante, con un match tra(oggi alle ore 18.30 al Mapei Stadium) che siamo certi regalerà grandi emozioni. Da una parte vedremo in azione i padroni di casa guidati ancora una volta dal mister Alessio Dionisi. La squadra emiliana attende novità sul fronte Domenico Berardi, e punta su un tridente interessante composto da Laurientè, Bajrami e Pinamonti, che proverà a rifarsi dopo un primo anno non semplice. In difesa spazio a Viti e Vina, i due volti nuovi del. Dall’altra parte del campo l’, una delle squadre che ha regalato maggiori spunti sul fronte del calciomercato. Gli orobici, infatti, inizieranno ...