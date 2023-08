Probabili formazioni Lecce-Lazio | chi è l’arbitro | assenti | squalificati | ballottaggi

Leggi su oasport

(Di domenica 20 agosto 2023) Dopo l’esordio di ieri, con i primi quattro anticipi andati in archivio, oggi si entra ancor più nel vivo della prima giornata del campionato. La Serie A 2023-2024 ci propone un turno inaugurale davvero interessante, con la sfida tra(oggi alle ore 20.45 allo stadio Via Del Mare) che siamo certi regalerà grande spettacolo. Si partirà, quindi, con i padroni di casa che danno il via alla nuova avventura con il mister D’Aversa. Salutato Hjulmand, cambia molto il centrocampo, mentre davanti vedremo un tridente interessante con Banda (o Di Francesco) assieme al solito Strefezza, mentre la prima punta sarà l’interessante Almqvist. Dall’altra parte ecco la, la seconda forza dello scorso campionato. Salutato Milinkovic-Savic, spazio a Vecino per il momento, in attesa che Rovella possa prendere in mano il reparto. Davanti, ...