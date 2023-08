Premier League | show dell’Aston Villa contro l’Everton | roboante 4-0 dei Villans

(Di domenica 20 agosto 2023) L’Astondi Unay Emery inizia a macinare passi proiettati in avanti, rifilando, nella seconda giornata diun4-0 al. Per ins era importante reagire dopo la prima sconfitta in campionato, arrivata per mano del più attrezzato Newcastle. L risposta era attesa nelle mura casalinghe, club che cercava di trovare anche i primi punti della stagione 2023-24. La partita si è proiettata subito verso ins con la rete di John McGinn che al 18esimo ha stappato le marcature e messo sui binari giusti il match per la squadra di Emery che accoglierà nei prossimi allenamenti anche Nicolò Zaniolo. Il raddoppio è arrivato dopo soli 6 minuti, grazie al rigore realizzato da Douglas Luiz. ...

UtL'importanza di Partey per l'Arsenal è anche a livello tattico; nella vittoria contro il Nottingham (prima giornata di), il centrocampista è stato impiegato come terzino destro ...In teoria, il club inglese intende confermare il 19enne per contribuire alla scalata verso il ritorno in. Il tango però si balla in due e il calciatore non intende assecondare questo ......le loro carenze' Tottenham Hotspur's Brazilian striker Richarlison (C) is comforted by Tottenham Hotspur's Italian head coach Antonio Conte as he leaves the pitch during the English...

Premier League - Pep Guardiola omaggia Mazzone con una maglia speciale: "È stato un padre per me" Eurosport IT

È un rebus il futuro di Kean alla Juventus: diviso tra permanenza e calciomercato, la soluzione potrebbe arrivare dalla Premier League o da LaLiga ...È scontro sempre più acceso tra Wilfried Gnonto e il Leeds, con il giocatore che intende lasciare il club per non pregiudicare la convocazione in Nazionale ...