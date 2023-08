Premier League | poker del Villa | Chelsea KO contro il West Ham

(Di domenica 20 agosto 2023) Seconda giornata di: l’Astonfacon Zaniolo in tribuna, ilperdeilHam Seconda giornata di, che oggi ha visto il trionfo dell’Astone il crollo del. Ins, davanti a Zaniolo in tribuna, superano senza problemi l’Everton con un netto 4-0 con i gol di McGinn, Bailey, Luiz e Duran. I Blues invece perdono 3-1ilHam: a segno Chukwuemeka per ile Aguerd, Antonio e Paqueta per gli Hammers. Domani Crystal Palace-Arsenal chiude la giornata.

...il Fulham e cede alla ricca corte della Saudi Pro. È infatti ufficiale il trasferimento all'Al Hilal del 28enne attaccante serbo, protagonista nell'ultima stagione del ritorno indei ...Prima vittoria stagionale per il West Ham , che nel match valevole per la seconda giornata di2023/2024 ha sconfitto per 3 - 1 il Chelsea . Nuova stagione, altre delusioni per i Blues, che nonostante le tante novità, sia in campo che in panchina, continuano a fare grande fatica. ...Commenta per primo Il Chelsea crolla sul campo del West Ham e non centra il successo neanche alla seconda di. I Blues si sono arresi per 3 - 1 alla squadra di David Moyes . Protagonisti - in negativo - i due acquisti multimilionari, nonché i due centrocampisti più costosi della storia della ...

Diretta West Ham - Chelsea (3-1) Premier League 2023 la Repubblica

Il classe 2003, durante la sfida tra i Blues e l'Aston Villa, è uscito dal terreno di gioco accompagnato dai medici di campo ...Restano a secco di vittorie i Blues che perdono anche Chukwuemeka nella sconfitta per 3-1 contro gli Hammers che chiudono il match in 10 contro 11. L'Aston Villa piega l'Everton ...