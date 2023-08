Preghiera della sera 20 Agosto 2023 | “Donami pace e beatitudine”

(Di domenica 20 agosto 2023) “”. Con ladi oggi chiediamo alla Santissima Trinità di concederci questa grazia per intercessionenostra madre celeste. La Santissima Trinità sia sempre lodata, servita e onorata da tutte le creature in Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere L'articolo proviene da La Luce di Maria.

... mi unisco all'appello dei vescovi in favorepace nel Paese e per la stabilità nel Sahel - ha detto Francesco - Accompagno con lai discorsicomunità internazionale per trovare ...Matteo Maria Zuppi, presidenteCEI e arcivescovo di Bologna, ha presieduto la liturgia ... ""La mia casa si chiamerà casa diper tutti i popoli". Il brano di Isaia ci aiuta oggi a ...... si sono riunite 'davanti all'Altaremisericordia divina - come è stato ricordato durante la funzione - per innalzare una sentitaper le 10 persone decedute quel terribile giorno'. ...

Preghiera del Mattino SABATO 19 AGOSTO 2023 Lodi Sabato ... La Luce di Cristo

La Conferenza episcopale del Pakistan ha indetto una Giornata di preghiera per la comunità cristiana di Jaranwala, una cittadina situata alla periferia di Faisalabad. Questa decisione è stata presa a ...La comunità di Civita, a cinque anni dal 20 agosto 2018, questa mattina, con una messa, ha ricordato le 10 vittime della tragedia del Raganello. L’amministrazione comunale, la comunità civitese e la P ...