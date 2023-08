Pompei | così vivevano gli schiavi | rinvenuta una stanza per la servitù con tutti gli arredi

Sembra una fotografia, un'immagine di quasi 2000 anni fa, realizzata - ricorda il Mic annunciando la nuova scoperta - con la tecnica dei calchi, esistente solo ae dintorni. Materiali quali ..." E ' stato per me un onore immortalare un territoriosuggestivo e riuscire a catturare il suo ...di Paestum e Velia diretto da Gabriel Zuchtriegel (attuale direttore del Parco di). L'...... la testimonianza di un'italiana: 'Scene da' Corpi non riconoscibili, servirà test del Dna ... Per questo le autorità hanno invitato i parenti dei dispersi a fornire il proprio Dnada ...

Pompei, così vivevano gli schiavi: rinvenuta una stanza per la ... Il Denaro