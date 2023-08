Polemica surreale Migranti | il Viminale smaschera l' ipocrisia della sinistra

(Di domenica 20 agosto 2023) Alviene definita «» lasollevata da alcuni sindaci, soprattutto del Partito Democratico, in merito alle difficoltà relative all'accoglienza diirregolari, in particolare minori non accompagnati. «Lo Stato di emergenza decretato dal Governo, anche proprio per aiutare i territori a reggere meglio l'urto dell'accoglienza - sottolinea all'Adnkronos una fonte qualificata del ministero dell'Interno - è stato infatti rifiutato dalle Regioni governate dallache hanno contestato l'esistenza di una situazione critica. In questo modo, proprio in quelle Regioni non si sono potute attivare le procedure accelerate e derogatorie per creare adeguate strutture di accoglienza. Se c'è una situazione di difficoltà, perché i governatori dinon hanno ...

Al Viminale viene definita «surreale» la polemica sollevata da alcuni sindaci, soprattutto del Partito Democratico, in merito alle ...Molti primi cittadini, tra cui ci sono diversi leghisti, protestano contro l'utilizzo delle palestre per ospitare i profughi in arrivo, soprattutto in vista dell'imminente apertura delle scuole ...