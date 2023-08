Plan De Corones | dove ossigenare i polmoni e la mente

(Di domenica 20 agosto 2023)Deo Kronplatz. Comunque lo si voglia chiamare, è il tempio indiscusso dello sci, sia per chi desidera imparare sia per chi «sulle nere» si sente come a casa: i 120 chilometri di piste e i 32 impianti di risalita accontentano proprio tutti. Eppure, questo luogo incantato nel cuore della Val Pusteria (che visto da vicino evoca subito il paradiso) è anche una destinazione ideale durante la stagione estiva. Senza carving ai piedi, quassù, si può fare un pieno di cultura. Una volta arrivati a 2.275 metri, oltre al paesaggio mozzafiato e all’aria frizzantina che fa subito dimenticare la calura metropolitana, lo sguardo volge alla campana Concordia 2000, un’opera imponente dedicata a San Bernardo, patrono degli alpinisti e degli sciatori, fortevoluta dai fondatori delle funivie di San Vigilio, Valdaora e Brunico - Riscone, ...

Ma la mente corre all'infanzia 4) Ditalini alla selvaggina Fabio Curreli, Alpinn dideDolomites Cotti in estratto di cervo e cinghiale, utilizzando le parti di recupero dell'animale, ...L'avventura ha preso il via dal cuore delle tradizioni e del folclore: il parco naturaleDe. Questo spettacolare scenario naturale ha ospitato l'entusiasmante partenza del Ferrari Tour ...Queste immagini sono state girate poco prima delle 10.00 del mattino nella zona che ospita i parcheggi per gli impianti di risalita che portano in vetta alde. La stessa identica area ...

Plan de Corones tra patrimonio Unesco e sapori tipici Viaggiare.net

San Vigilio, Kronplatz/Plan de Corones (BZ) - Un nuovo Re e una nuova Regina delle Dolomiti in vetta al Plan de Corones: manca davvero poco per scop ...