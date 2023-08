Pioli “Col Bologna per capire a che punto siamo”

(Di domenica 20 agosto 2023) MILANO (ITALPRESS) – “I dirigenti hanno ascoltato i miei consigli per quanto riguarda caratteristiche e ruoli su cui puntare. Posso solo ritenermi soddisfatto. Mancano ancora dieci giorni alla chiusura del mercato”. Il Milan si avvicina alla prima sfida colcon tante novità, ma il tecnicoè certo del lavoro svolto dal gruppo durante l’estate. “La concentrazione è solo rivolta a domani. Abbiamo fatto un’ottima preparazione, adesso vogliamo far bene”. I felsinei sono una formazione insidiosa, ma ovviamente i rossoneri sperano di iniziare il campionato con il piede giusto: “C’è curiosità perchè è la prima partita che conta. Sono le gare dove si giocano i tre punti che ti dicono a chesei. Stiamo cercando di lavorare per essere i migliori possibili. Noi di partita in partita e giorno dopo giorno vogliamo essere i ...

MILANO (ITALPRESS) – "I dirigenti hanno ascoltato i miei consigli per quanto riguarda caratteristiche e ruoli su cui puntare. Posso solo ritenermi soddisfatto. Mancano ancora dieci giorni alla chiusura del mercato".