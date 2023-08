Perù | sulle Ande precipita in scarpata bus di linea | si contano morti e feriti

(Di domenica 20 agosto 2023) Sono stati attimi di terrore quelli dei 50 passeggeri del busto in. Il bus era partito dal villaggio andino di Vilcashuaman e doveva raggiungere la capitale Lima. Ma mentre percorreva sabato mattina la superstrada Los Libertadores si è ribaltato ed èto per 200 metri in una. era diretto a Lima il L'articolo proviene da Il Difforme.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 19 AGOSTO 2023 Risultati aggiornati in tempo realepartite di oggi [ AGGIORNA LA DIRETTA DEI RISULTATI DI OGGI ] *: partita in corso di svolgimento AFRICA CAF ...... Brasile, Colombia, Bolivia, Cile, Cuba, Messico, Uruguay, Ecuador,e Venezuela. Collegati ... se vuoi essere sempre aggiornatoultime notizieAnche se aveva dovuto rinunciare alla missioneAnde in Apurimac (), dove sarà ricordato per sempre per aver fondato dal nulla una casa per anziani bisognosi e non solo economicamente. Per ...