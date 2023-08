Perdere così fa rosicare Niente finale per Marcell Jacobs

Leggi su iltempo

(Di domenica 20 agosto 2023) Mondiali di atletica,fuori dalladei 100 metri. Grande la delusione dell'azzurro che è stato eliminato per pochissimi centesimi. "Stare fuori per quattro centesimi un po' si rosica perché con 10''05 negli altri campionati del mondo di solito si entrava inperò hanno corso tutti forte". L'ha dettoparlando nella mixed zone dello stadio "National Athletics Centre" di Budapest dopo essere rimasto escluso dallamondiale dei 100 metri. In semil'azzurro ha corso in 10''05. «La stagione non finisce qui, farò la staffetta (4x100) perché siamo i campioni olimpici e poi cercherò di fare più gare possibili per cercare la mia forma, mi piacerebbe gareggiare in Cina e se mi classifico nei primi ...