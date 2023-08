Perde i soldi 35 euro e simula una rapina a Ischia | denunciato

(Di domenica 20 agosto 2023) Un napoletano è statoper procurato allarme questa notte a Casamicciola Terme nei pressi di una discoteca molto nota. Ha chiamato il 112 chiedendo l’intervento di una pattuglia dicendo di aver subito una. Dalla visione delle immagini i carabinieri hanno scoperto che nessunaera stata perpetrata e a quel punto l’uomo ha ammesso di aver inventato tutto per giustificare lo smarrimento di una piccola quantità di denaro contante. La somma che l’uomo ha perso e per la quale si è inventato di essere statoto è pari a 35. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

