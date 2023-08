Se il bosniaco restasse sarebbe solol'offerta sarebbe stata insufficiente. E Pulisic ... Nelle idee della societàtenendo il posto a Taremi (troppo costoso vista l'età) o a Lukaku . Se, ...Aouar si è presentato in conferenza stampa dopo il match: "Fisicamente è stato difficile,...a noi dare sempre il massimo in allenamento, avere tanti grandi giocatori però è un vantaggio e ...Ancheera all'opposizione del governo Conte 1 e non votò quel provvedimento. Adesso che il centrodestra loprogressivamente cancellando, è andato su tutte le barricate. A partire dal ...

Perché sta rinascendo un «impero arabo» (con cui dovremo fare i conti) Corriere della Sera