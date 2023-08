Pep Guardiola | la maglietta con la mitica corsa di Mazzone | «Quel giorno arrivai a Brescia | lui una leggenda» – Il video

(Di domenica 20 agosto 2023) «È untriste per me e per la mia famiglia» ha detto Pepricordando la scomparsa di Carlo, suo allenatore ai tempi delma soprattutto mentore sportivo: «Era come un padre – ha detto l’allenatore catalano – unadel calcio italiano».ha voluto fare un omaggio particolare in memoria di. Dopo Manchester City – Newcastle, vinta dalla sua squadra per 1-0,si è presentato in conferenza stampa con una maglia speciale con l’immagine dell’ormaidisotto la curva in-Atalanta. Proprio, il 30 settembre 2001,arrivò a ...

era lì, in tribuna da neo acquisto delle rondinelle, ad osservare quello che sarebbe poi ...mix di emozioni tra ricordi e un volto addolarato per la scomparsa di 'Sor Carletto' quello di...Addio Mazzone, dietro la maglietta indossata dac'è pure un'altra storia, quella raccontata dal nipote Alessio Lancianese. Il mondo del calcio è ancora in lacrime per la morte di Carlo Mazzone , una delle ultime icone di un calcio d'......un intervista a #Mazzone che raccontava di #che lo aveva cercato per incontrarlo durante una trasferta in Italia di Champions come tecnico del #Barca 'Mi passano uno che mi dice 'So...' ...

Il tecnico spagnolo ha voluto ricordare l'ex allenatore ai tempi del Brescia con una maglia speciale oltre che con parole cariche di emozione ...Anche Pep Guardiola ha voluto ricordare Carlo Mazzone, l’allenatore della Serie A morto ieri all’età di 86 anni. Il tecnico del Manchester City, campione d’Europa in carica, ha voluto omaggiare in ...