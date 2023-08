Pensioni 2024 | aumenti e arretrati in arrivo da gennaio Importi aggiornamento 20 AGOSTO

(Di domenica 20 agosto 2023) Ultime notizie: anuovo conguaglio e: l’Istat ha confermato un tasso di inflazione superiore di quasi un punto a quello in base al quale è stato calcolato l’aumento degli assegni previdenziali dascorso. Questo significa che per i pensionati è inun nuovo conguaglio all’inizio dell’anno prossimo: appunto, la parte mancante rispetto all’adeguamento che ci sarebbe dovuto essere nel 2023, più gli. Una panoramica delle cifre.in base a tasso inflazione definitivo: l’Istat ha comunicato che il tasso di inflazione si è attestato ...

Le stime per l'Italia dicono che nelcresceremo dello 0,9 per cento, poco di meno di Francia e ... confermare la cosiddetta "quota 103" e l'aumento delleminime servono altri tre miliardi ...... secondo le previsioni, se entro ottobre non si decide un indice rivalutativo adeguato effettivamente all'inflazione vigente, gli aumenti dellesarebbero decisamente inferiori a quanto ...Ma se lesono difficili da centrare, altrettanto possiamo dire per quelle misure di aiuto ... Lo stesso discorso accadrà nelcon l' assegno di inclusione . La differenza è che questa ...

Pensioni, ecco come andarci prima nel 2024 grazie alla legge Fornero Money.it

Dalle vacanze in Puglia, Meloni sta cominciando a preparare la prossima legge di Bilancio con i suoi fedelissimi. Ma i venti di recessione e le scarse risorse ...Se, infatti, l’inflazione ora è al 6,4% circa e probabilmente a fine anno resterà sullo stesso livello, tra 6% e 7%, l’indice di rivalutazione delle pensioni per il 2024 dovrebbe essere almeno al 6% ...