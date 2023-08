Pavard vuole solo l'Inter e sta forzando per l'addio

(Di domenica 20 agosto 2023) L'Benjamind. Il difensore franceseil club nerazzurro e non sta facendo nulla per nasconderlo al Bayern Monaco...

vincere, è un trascinatore, questa è una sua forza". Inter " Monza 2 - 0, Inzaghi "chiama" la ... anzitutto per sistemare una difesa orfana di Skriniar : nel mirino c'è sempredel Bayern ...Commenta per primo Benjaminnonpiù essere un calciatore del Bayern ,l'Inter e sta facendo di tutto per farlo capire al club bavarese. Oggi la squadra allenata da Tuchel è scesa in campo per un'amichevole ...Le richieste dei bavaresi perDopo una prima offerta , Inter e Bayern continuano a trattare per provare ad arrivare a un'intesa. Attualmente ballano 5 milioni di differenza , con i bavaresi ...

GdS - L'Inter vuole Pavard e Pavard vuole l'Inter. Il Bayern non vuole abbassare troppo l'asticella,... Fcinternews.it

ovvero Benjamin Pavard. Comunque, l’Inter prenderebbe Tanganga in prestito con diritto di riscatto o in prestito secco. Il difensore vuole cambiare aria. Dopo essere stato escluso dalla prima ...Per sbloccare l'affare Pavard con l'Inter è fondamentale che il Bayern Monaco trovi un possibile sostituto in difesa ...