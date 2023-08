Pavard | Inter valuta 2 cose Correa? Torino pista difficile | il possibile sostituto

Leggi su inter-news

(Di domenica 20 agosto 2023)zioni in corso da parte dell’per arrivare al difensore del Bayern Monaco, Benjaminsulle tracce di Joaquin. SITUAZIONE – Queste le parole di Matteo Barzaghi su Twitter. “: –. Offerta è di 25 + bonus, Bayern vuole 30 + bonus. Ballano 5.zioni in corso su come presentare rialzo e affondo finale. –da seguire. Piace almadifficilmente percorribile. Se partisse in prestito via al Sanchez bis“. Fonte: Twitter Matteo Barzaghi-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...