Pavard | Inter pronta a rilanciare Ma prepara anche un piano B – TS

Leggi su inter-news

(Di domenica 20 agosto 2023) Per il rinforzo in difesa l’non molla il colpo, per cui èla prima offerta. TuttoSport spiega quali sono i progetti nerazzurri nel caso in cui il Bayern Monaco non dovesse accettare. RILANCIO – Per l’la pista che porta a Benjaminrimane calda. Secondo quanto emerge dalle pagine di TuttoSport già nella giornata di oggi potrebbe arrivare un rilancio della dirigenza nerazzurra, che finora non si è spostata dai 30 milioni di euro (compresi di bonus). L’proprio con un aumento dei bonus potrebbe avvicinarsi alla richiesta del Bayern Monaco di 35 milioni di euro. Se così non dovesse essere, però, in Viale della Liberazione si riflette sulle alternative per la difesa. Stando al quotidiano sportivo il nome più gettonato è ...