Pavard | arrivata la nuova offerta dell’Inter al Bayern Monaco!

(Di domenica 20 agosto 2023) L’Inter ha inviato laalMonaco per il difensore Benjamin. Alzata la prima proposta di qualche giorno fa. NOVITÀ – Dopo la primada 25 milioni di euro più 5 di bonus l’Inter ha inviato la seconda alMonaco per Benjamin. Il club nerazzurro ha alzato a 28 più 5 di bonus per il calciatore francese che vuole trasferirsi in Italia. I bavaresi sono già alla ricerca del sostituto e lasceranno andare il difensore solo quando lo troveranno. Nelle ultime ore ci hanno riprovato per Kyle Walker senza riuscire però nel tentativo. fonte: lequipe.fr Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al ...

... anzitutto per sistemare una difesa orfana di Skriniar : nel mirino c'è sempredel Bayern ... Poi ci sono l'Inter, il Milan, la Lazio che èseconda: il campionato è tutto da vedere, tra ...È lui il giocatore individuato dai nerazzurri per completare il reparto difensivo e, anche dalle parole di Beppe Marotta , èla conferma della trattativa in corso: 'ha espresso il suo ...Una testimonianza èdirettamente dall'amichevole che i bavaresi hanno giocato contro la selezione Fanclub 'Weinbeisser Kaltern. In campo anchecon il difensore che si è tolto la ...

Pavard vuole solo l'Inter, Marotta conferma: "Ha espresso questo desiderio" Sky Sport

'La Repubblica' riferisce che l'Inter e Pavard avrebbero già raggiunto un accordo tra loro per questo potenziale affare, anche in ottica 2024 ...Con il Bayern Monaco, come raccolto da Calciomercato.it, l’intesa è in arrivo. La trattativa è, quindi, al rush finale, a pochi passi dal traguardo. L’affare Pavard dovrebbe chiudersi sui 30 milioni ...