Pavard | 5 milioni tra l’Inter e il Bayern Monaco! Ipotesi sconto ? SM

Leggi su inter-news

(Di domenica 20 agosto 2023)continua a rimanere un obiettivo concreto del. IlMonaco potrebbe fare loai nerazzurri in un caso DISTANZA ? Claudio Raimondi, in collegamento su Sport Mediaset XXL, aggiorna sulla trattativa per: «vuolee viceversa. Ieri ha svolto l’amichevole con le riserve delMonaco, ha segnato senza esultare. Poi like alla pagina web del. Segnali incoraggianti. Ballano 5, stamani nuovi contatti. IlMonaco può convincersi allovedendo la grande volontà del ragazzo di trasferirsi a Milano». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...