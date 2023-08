Patente nautica per tutte le barche | scatta la petizione di Assomare

(Di domenica 20 agosto 2023) Obbligo diper la conduzione dile imbarcazioni: è questa la richiesta lanciata daItalia, aderente alla Fenailp Turismo, e dal suo presidente, Davide Michele Di Stefano a fronte dei troppi incidenti traregistrati negli ultimi anni. Si tratta di una raccolta firme per chiedere al ministero dei Trasporti l’obbligo diper la conduzione di tutti i natanti, anche per quelli che attualmente possono essere condotti senza.perle: “Troppi incidenti, serve una stretta” “Troppi – rileva la sigla – gli incidenti che si verificano per l’approssimazione e la non conoscenza delle regole per chi si pone alla guida di piccole imbarcazioni e che trasformano le ...

... con sanzioni amministrative pari a quasi 2300 euro per occupazione abusiva del demanio lacuste, tenuta irregolare dei documenti di bordo, copertura assicurativa, mancanza die ...... sono stati elevati 24 verbali, per un totale di 8000 euro di sanzioni amministrative, un sequestro di unità da diporto sprovvista di assicurazione e un ritiro discaduta e non ...

Da segnalare, in controtendenza rispetto a quanto si possa pensare, negli anni si è registrato un calo sensibile dei comportamenti illeciti: meno infrazioni e meno incidenti gravi, cosi come anche men ...Diminuiscono gli illeciti e gli incidenti: il confronto con i dati degli anni scorsi fa ben sperare in un trend positivo ...