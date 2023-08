Parma-Feralpisalò oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie B 2023 2024

Leggi su sportface

(Di domenica 20 agosto 2023) La, l’, latv e lodimatch del Tardini valevole per la prima giornata di questo nuovo ed entusiasmante campionato di. I padroni di casa, lo scorso hanno si sono fatti sfuggire la promozione ai playoff, e dopo 3 anni passati in cadetteria, puntano forte a tornare inA. Gli ospiti invece, sono appena arrivati inB dopo aver vinto il Gruppo A della Lega Pro, puntano quindi ad una salvezza tranquilla. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 20 maggio alle ore 20:30; latelevisiva sarà affia Sky Sport 253, mentre loa Dazn, SkyGo e Now. ...