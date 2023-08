“Parassiti | vergogna” Cecilia Rodriguez e Ignazio | vacanza avvelenata | proteste e insulti dopo quei fatti

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 20 agosto 2023)Moser insultatile ultime foto postate. L’odio social, si sa, non va mai in. E no, quello lavora a pieno regime tutto l’anno, purtroppo. E allora si dà il caso che i due di cui sopra, la modella e imprenditrice digitale sorella di Belen e il compagno figlio della leggenda del ciclismo italiano Francesco Moser, stiano condividendo coi follower gli scatti delle loro vacanze. E però a qualcuno non sta bene. Il commento che sta creando il caos è questo: “Scusate il disturbo, siccome è dall’inizio dell’estate che postate foto dove siete in giro mi chiedevo quando tornate a lavorare… che sciocca, a volte dimentico che isociali non tornano a lavorare perchè non lavorano“. L’utente non usa mezzi termini e insulta apertamente ...