Palmisano bronzo nella 20km | La Torre | “Antonella pezzo di storia dello sport italiano”

Antonellaè medaglia dimondiale della 20 km di marcia in 1h27'26' come sei anni fa a Londra, un'impresa costruita ...BUDAPEST (UNGHERIA) " Antonellaha vinto la medaglia dinella 20 km di marcia femminile ai Mondiali di atletica in corso a Budapest. Si tratta della seconda medaglia azzurra dopo l'argento conquistato da Leonardo ...Infinita Nelly, dal paradiso di Tokyo all'inferno - infortuni del dopo olimpiadi, l'operazione chirurgica ... La 32enne tarantina è medaglia dimondiale della 20 km di marcia in 1h27'26' ...

Mondiali atletica Budapest 2023, Palmisano bronzo nella 20 km di marcia Adnkronos

(ANSA) - ROMA, 20 AGO - Antonella Palmisano ha conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali di atletica leggera a Budapest nella 20 chilometri di marcia. E' il secondo podio per l'Italia in questa ed ...Un Momento Tanto Atteso: Antonella Palmisano Conquista il Bronzo! Un Momento Tanto Atteso: Antonella Palmisano Conquista il Bronzo!