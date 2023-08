Palio di Siena | animalisti all' attacco | la cavalla Abbasantesa rischia di essere abbattuta

"Siamo preoccupati per il futuro e per le sorti della cavalla Abbasantesa , la cavalla della contrada della Giraffa rimasta ferita pochi giorni fa durante ildi. Seppur operata con esito positivo non potrà più gareggiare. In questi giorni i contradaioli stanno dimostrando alla cavalla molto affetto, ma cosa ne sarà di lei nel futuro Si parla ..."Siamo preoccupati per il futuro e per le sorti della cavalla Abbasantesa , la cavalla della contrada della Giraffa rimasta ferita pochi giorni fa durante ildi. Seppur operata con esito positivo non potrà più gareggiare. In questi giorni i contradaioli stanno dimostrando alla cavalla molto affetto, ma cosa ne sarà di lei nel futuro Si parla ...Premi dedicati anche ad alcuni noti imprenditori altotiberini, come Rodrigo Bei (celebrato anche nella sua veste di allevatore di cavalli di galoppo e 're' deldi, vincitore ben due volte ...

Palio, parla Tittia: "Abbasantesa era una punta. Il posto al canape Vantaggioso" LA NAZIONE

Aidaa: la cavalla ferita e operata con successo, rischia però di non poter correre più e dunque rischia di essere abbattuta ...La cavalla ferita e operata con successo, rischia però di non poter correre più e dunque rischia di essere abbattuta ...