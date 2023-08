Buone notizie in casa. Fronte laterale sinistro pare ormai sciolto il nodo che tanto è rimasto in dubbio nelle scorse settimane, con un "si" che proprio non voleva arrivare. A giungere presto in Sicilia sarà il ...Il giovane classe 2003 attualmente all'Argentinos Juniors piace a tante squadre in Europa ma ilnon ha avviato nessuna. Stesso discorso vale per Rigoberto Rivas , che è 'bloccato' ......punta a perfezionare la rosa in vista di un campionato tutt'altro che semplice. E ieri sera gli uomini di mister Corini ne hanno avuto un assaggio a Bari. Dopo una lunga e faticosa,...

Palermo, trattativa ai dettagli per il terzino Lund ItaSportPress

trattativa ai dettagli per Kristoffer Lund, il terzino potrebbe arrivare già la prossima settimana. Ecco la formula ...Acquisti: Ghiringhelli d (Ternana), Pecorino a (Juventus), Heinz d (Torres), Peeters c (Juventus), Cagnano d (Como), Ciervo a (Sassuolo), Rauti a (Torino), Cisco d ...