Pale eoliche a Montauto Ambientalisti spaccati | Legambiente possibilista | Italia Nostra contraria

Bardelli: 'Ci chiediamo come 8 aerogeneratori alti come grattacieli possano spuntare in uno degli angoli più incontaminati e passare per opere a basso impatto ambientale in quanto producono energia'Al Comune di Manciano è pervenuta la comunicazione del Mise riguardo al progetto della Wind. Un piano che prevede otto torri di circa 200 metri di altezza l'una, su piattaforme di cemento armato di 8 ...Da bravi fratellini, Engie ed Asja taglieranno duea testa: hanno mandato apposta il disegnino. I tagli riguarderanno Sanluri e Sardara, non Villanovaforru, ma è evidente che tutti guadagniamo ...

Pale eoliche a Montauto. L'ira del sindaco: "E' una mostruosità per noi inaccettabile" LA NAZIONE

Bardelli: "Ci chiediamo come 8 aerogeneratori alti come grattacieli possano spuntare in uno degli angoli più incontaminati e passare per opere a basso impatto ambientale in quanto producono energia" ...Il sottosegretario alla Cultura è da sempre contrario alla costruzione di impianti energetici "Lo ripeto da tempo a tutti i ministri competenti. Ogni impianto di quel tipo è un orrore".