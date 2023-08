Pakistan | bus si scontra con un furgone che trasporta carburante | 18 morti

(Di domenica 20 agosto 2023) Inun autobus con a bordo circa 40 passeggeri si èto con unchevaed è andato a fuoco provocando la morte di 18 persone, tra cui i conducenti di entrambi i veicoli, e il ferimento di altre 15, di cui alcune in gravi condizioni. Come ha precisato Farhad, funzionario di polizia, si teme che il numero delle vittime possa continuare ad aumentare perché almeno 5 passeggeri sono in condizioni critiche. Chi ha riportato i danni più gravi non è riuscito ad uscire immediatamente dal veicolo rimanendo quindi ustionato, mentre altri sono riusciti a scappare dai finestrini provocandosi solo qualche lesione. L’autobus viaggiava lungo la strada interurbana Lahore-Islamabad, nella provincia orientale di Punjab, ed era diretto a Islamabad. Ilcon a ...

Il furgone con a bordo i fusti di carburanti era fermo al lato della carreggiata quando è stato colpito dal bus passeggeri. Le dinamiche dell'incidente dovranno ora essere chiarite ...Secondo la polizia, l'autobus si è schiantato contro il pick-up che trasportava gasolio sull'autostrada nella zona di Faisalabad, in Punjab. Sul bus viaggiavano 40 passeggeri. «Diciotto persone, ...