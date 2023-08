Pagelle Udinese-Juve | TOP E FLOP dopo il primo tempo

(Di domenica 20 agosto 2023) I top ee i voti ai protagonisti del match valido per la 1ª giornata di Serie A 2023/24:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 1ª giornata del campionato di Serie A 2023/2024. TOP: Chiesa, Vlahovic, Cambiaso: Silvestri, Zarraga VOTI: a fine partita

Frosinone - Napoli 1 - 3: I gol - LeInter - Monza 2 - 0: I gol - LeClassifica - Calendario - Classifica marcatori Chi arbitra- Juventus La terna arbitrale e Var di-......45 Lecce - Lazio (- tabellino )- Juventus (- tabellino ) Lunedì 21 agosto 18.45 Torino - Cagliari (- tabellino) 20:45 Bologna - MilanGrande attesa per- Juventus , sfida valida della prima giornata di Serie A 2023/2024, con fischio d'inizio in ... Sportface.it vi offrirà, aggiornamenti in tempo reale e le parole dei ...

Pagelle Udinese-Juve: i voti ai protagonisti del match Calcio News 24

La partita tra Udinese e Juve si gioca domenica 20 agosto alle 20.45 e sarà in diretta sulla app di DAZN e su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky ...Lo ha detto il patron dell'Udinese, Gianpaolo Pozzo, a margine della presentazione del nuovo sponsor di maglia. "L'obiettivo è conseguire una buona salvezza - ha aggiunto - poi vedremo tutto quello ...