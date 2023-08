Pagelle Udinese-Juve | Chiesa-Vlahovic trascinano | Cambiaso è ovunque VOTI

(Di domenica 20 agosto 2023) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 1ª giornata di Serie A 2023/24:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 1ª giornata del campionato di Serie A 2023/2024.: Silvestri 5; Kabasele 5, Bijol 5, Perez 5; Festy Ebosele 5.5 (55? Ferreira 5.5), Zarraga 4.5 (46? Samardzic 6.5), Walace 5.5, Lovric 6, Kamara 5.5 (46? Zemura 5.5); Thauvin 5.5 (66? Success 5), Beto 6 (74? Lucca 6). All. Sottil 5ntus: Szczesny 7; Danilo 6.5, Bremer 6.5, Alex Sandro 6.5; Weah 5.5 (46? McKennie 6), Miretti 6 (46? Fagioli 6), Locatelli 6, Rabiot 7,7.5 (69? Iling 6.5);7 (84? Yildiz 6), ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 1ª giornata di Serie A 2023/24: Udinese-Juve Le pagelle dei protagonisti del match tra Udinese e Juve, valido per la 1ª giornata del campionato di Serie A 2023/2024. TOP: Chiesa, Vlahovic, Cambiaso FLOP: Silvestri, Zarraga

Tre gol, di cui uno subito su un suo liscio clamoroso. Non il solito Silvestri, apparso oggi un po'disattento. Per fortuna è solo la prima di campionato e un passaggio a vuoto è comprensibile.Federico Chiesa ha preso parte a cinque gol contro l’Udinese in Serie A TIM (due marcature e tre assist), solo contro Milan e Bologna (entrambi sei) è stato coinvolto in più ...