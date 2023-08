(Di domenica 20 agosto 2023)DI OGGI Domenica 20 agosto Antonella, 9: un bronzo per rinascere. Dopo l’apoteosi olimpica ha vissuto due anni veramente infernali. “Non riuscivamo a capire quale fosse il problema“. Nel settembre 2022 l’operazione all’anca, poi il problema si è nuovamente ripresentato nella scorsa primavera. Con pochi mesi di allenamento nelle gambe, la fuoriclasse pugliese ha conquistato un podio di puro talento. Con un fisico martoriato, è probabile che i Giochi di Parigi 2024 rappresenteranno il canto del cigno per questa straordinaria campionessa. Se il destino dovesse riservarle 11 mesi senza gravi acciacchi, consentendole di allenarsi a tempo pieno, allora realmente Antonella sarà una delle donne da battere alle prossime Olimpiadi. Eleonora Anna Giorgi, 6: al rientro dopo la maternità, resta ...

...per quanto riguarda il piano quinquennale di Alpine di lottare per vittorie e titoli. De ... F1 2023, ledi metà stagione: le squadre... match valevole come prima semifinale dei2023 di calcio femminile in corso di ... CRONACALedi Spagna - Svezia 2 - 1 con i voti alle protagoniste e il tabellino del match valido per la semifinale dei2023 di calcio femminile . Le scandinave vengono sconfitte in una gara ...

Pagelle Mondiali atletica: Iapichino, l'occasione era ghiotta; Jacobs il nostro Colombo, rinascita Palmisano OA Sport

Pole, Sprint e gara: Pecco prende tutto e dopo la formidabile prova di Spielberg si porta a +62 da Martin Impresa Bagnaia, in Austria non lascia nemmeno le briciole agli avversari: dopo la pole positi ...Fantacalcio pagelle 1° giornata del Campionato di Serie A 2023-2024: le statistiche con i marcatori, assist e altri bonus utili per i fantallenatori ...