Paesi Bassi | Zelensky e Rutte alla presentazione dei F - 16A

15.13 Kiev,Rutte:F16 da,Danimarca Il premier uscente olandese Rutte ha ufficializzato l'impegno die Danimarca a fornire caccia F - 15 all' Ucraina, durante la visita a sorpresa del presidente ucraino ...15.13 Zelensky giunto base militare olandese Il presidente ucraino Zelensky è arrivato nella base militare olandese a Eindhoven, nel sud dei,due giorni dopo il via libera statunitense all'invio di F - 16 a Kiev e dopo la tappa di ieri in Svezia. Zelensky, alla ricerca di caccia, è stato ricevuto dal premier uscente Rutte. I ...Zelensky commenta: 'È una decisione storica'

EINDHOVEN, Paesi Bassi (AP) - Il primo ministro olandese Mark Rutte ha dichiarato domenica al presidente ucraino Volodymyr Zelensky che i Paesi Bassi e la ...Zelensky e' arrivato nei Paesi Bassi nel tentativo di rafforzare la potenza aerea del suo Paese, il giorno dopo che un attacco mortale delle forze di Mosca ha provocato sette morti e 148 feriti a ...