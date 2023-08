Paesi Bassi e Danimarca forniranno aerei da combattimento F - 16 all' Ucraina

Il primo ministro olandese Mark Rutte ha ufficializzato l'impegno die Danimarca a fornire caccia F16 all' Ucraina . Zelensky saluta la decisione "storica" deie della Danimarca di consegnare aerei caccia F - 16 all'Ucraina. "Il terzo punto di ...e Danimarca forniranno aerei da combattimento F - 16 all'Ucraina. Mark Rutte, il primo ministro olandese, ha affermato chee Danimarca forniranno all'Ucraina un numero ...Il primo ministro olandese Mark Rutte ha ufficializzato l'impegno die Danimarca a fornire caccia F16 all'Ucraina. 20 agosto 2023

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è giunto in una base dell'aeronautica militare olandese a Eindhoven, nel sud dei Paesi Bassi, due giorni dopo il via libera Usa all'invio dei caccia da ...Sforzi bellici Gli Stati Uniti hanno dato il via libera al piano di invio degli F-16 da parte di Danimarca e Paesi Bassi, benché secondo alcuni analisti questi aerei non rappresentino l’arma ...