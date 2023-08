Ottanta tartarughine hanno preso il mare a Maratea

Leggi su agi

(Di domenica 20 agosto 2023) AGI -dueraggiunto ildopo la schiusa del primo nido sulla Spiaggia Nera - Cala Jannita a(Potenza). Ad annunciarlo Legambiente. "Questo straordinario avvenimento per il nostro litorale - spiegano i volontari - è iniziato il 27 giugno quando mamma tartaruga un bel esemplare di oltre 85cm, ha deposto il suo carico prezioso, lasciandolo in custodia a noi volontari". "In seguito al monitoraggio giornaliero, che i nostri associati svolgono sulle spiagge marateote, e alla collaborazione con l'Associazione sportiva FlyKayak, si è rinvenuto al riconoscimento delle tracce, che la tartaruga ha lasciato sulla spiaggia, in questo modo si è riusciti a individuare tempestivamente il nido e successivamente metterlo in sicurezza". In tutta la ...