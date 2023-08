Orsi | «Sommer non partito benissimo Inter grande centrocampo»

Leggi su inter-news

(Di domenica 20 agosto 2023) L’ha cambiato tanto in quest’estate, compreso il portiere. Fernandovuole dare ancora tempo a Yanndopo le prime partite e lo confessa su Tutti Convocati. PARTENZA – Tanti cambiamenti, poco tempo per conoscersi. Nandoè paziente con il neo-portiere nerazzurro: «nonnelle amichevoli ma erano partite di agosto. Difficile prendere con serietà quelle prove, sono partite in cui anche i giocatori stanno un po’ così. Era arrivato da due giorni a Salisburgo, serve prima trovare l’intesa con i compagni soprattutto per quanto riguarda i portieri. L’ha un, anche il Napoli»-News - Ultime notizie e calciomercato...