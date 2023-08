Guerra Ucraina, ora Biden pensa al negoziato: ecco perché Continua in Ucraina la controffensiva delle forze di Kiev contro le truppe di Mosca, ma 'nell'ultima settimana, la maggior parte della linea ...... oltre ad essere già di per sé complicate in situazioni normali, diventano quasiper il ... dove glicivili sembrano essere quelli preferiti, rispetto aglimilitari. Kiev ...'Con la fiducia si ottengono risultati. Abbiamo cercato di rimettere tutte le aree a ... Quali'La proprietà è seria e vuole fare qualcosa di bello. Ci riuscirà, ma non vogliamo ...

Obiettivi «impossibili», morti, eserciti fermi: ora gli Usa esplorano la strada del negoziato per l’Ucraina Corriere della Sera

Difficoltà di Kiev sul campo e dilemma delle armi. Nonché, le elezioni 2024 negli Usa sullo sfondo. Biden pensa al negoziato ...Si muovono i diplomatici: ma serve l’ok di Zelensky. E resta il nodo Crimea: il destino della penisola sarà messo sul tavolo