Obbligo di “divisa” per gli studenti | jeans non stracciati | t shirt e felpa Polemica in un istituto brindisino

(Di domenica 20 agosto 2023) Uniforme scolastica obbligatoria, dall’infanzia alle medie, a spese dei genitori. A comunicare questa decisione ai genitori dell’comprensivo “Ruggero De Simone” di San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi, nei giorni scorsi, è stata la preside Loreta Chirizzi. Per i bambini della scuole elementari e della scuola secondaria di primo grado, è prevista una t-bianca (preferibilmente con il logo dell’); pantaloni blu/(non strappati) sia per i maschi sia per le femmine econ cappuccio grigio scuro e blu, con il simbolo della scuola. Non solo. Nella missiva inviata alle mamme e ai papà – pubblicata sull’albo online del “Ruggero De Simone” – si specifica dove acquistare il tutto: presso la ditta Allegrini confezioni di Cellino San Marco. Una spesa “a prezzo invariato ...

QUAL È IL MIGLIOR PARTY PER UN BARBARO Gale è d'per avere un output di danni a distanza ... una Classe di D&D e di Baldur's Gate 3tra il combattimento in mischia e la magia di supporto,...... come già in diverse occasioni della settimana che volge al termine, pattuglie ine in ... Per lui dopo il processo per direttissima è stato disposto l'di firma due volte alla settimana. A ......del dollaro americano come moneta standard degli scambi internazionali perché ormai questa...del potere del dollaro dal 1971 con la nascita del cosiddetto petrodollaro ovvero l'di ...

Obbligo di “divisa” per gli studenti, jeans (non stracciati), t shirt e felpa Il Fatto Quotidiano

Pensavamo di esserci messi alle spalle le terribili quanto inconsuete immagini di nubifragi e temporali ma la cautela resta, purtroppo, d’obbligo. Diversi gli eventi metereologici estremi che quest’es ...