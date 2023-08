Nuovo Bonus Figli vale anche per quelli adottati | al via le domande per i tanti soldi | Sbrigati

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 20 agosto 2023) Novità in arrivo:per le famiglie, validoper le coppie con. Ecco come richiederlo. La situazione delle famiglie rilevata in Italia nel 2022 ha fotografato un bilancio drammatico di povertà e difficoltà economica. Difatti, l’11,5% delle famiglie con minori si è ritrovato in una condizione di povertà assoluta. Protagonisti in negativo della statistica sono le famiglie con bambini piccoli. Come richiedere il2023 (www.ilovetrading.it)Questa condizione è spesso accompagnata da redditi ridotti, ostacoli nell’ottenere un mutuo, affitti gravosi e una minore probabilità di aver risparmiato o ereditato beni, come sottolineato dall’Istat lo scorso anno. Per ovviare a questa situazione di precarietà, già dal ...