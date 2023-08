Nunzia De Girolamo sviene | la colpa è mia Cos' è successo prima del malore

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 20 agosto 2023) Non ha passato bei momenti,De. L'ex ministra dell'Agricoltura, oggi conduttrice di Estate in diretta su Rai 1, ha accusato unqualche giorno fa, dietro le quinte, ed è stata costretta a tornare in studio sedendosi su una poltroncina per non rischiare ulteriormente. Lo svenimento, di per sé, non è stato grave ma è la spia di un grande stress. Ad ammetterlo, la stessa moglie del senatore Pd Francesco Boccia, con grande sincerità e un pizzico della sua consueta autoironia. Nessun dramma, nessun allarme-salute, insomma. Ma forse, spiega la Deal Corriere della Sera, è il caso di rivedere qualcosa: "Adesso sto bene – ha riferito la ex parlamentare, diventata ormai in pianta stabile presentatrice dopo ildi Ciao Maschio -, ho solo un po' pasticciato col ...