Nunzia De Girolamo e il malore in tv | “Colpa mia” Ecco che cosa è successo dietro le quinte di “Estate in diretta”

(Di domenica 20 agosto 2023) “Per fortuna non èniente di grave. Adesso sto bene”.Detorna sulavuto nei giorni scorsi prima di andare in onda conin. Dalle pagine del Corriere della Sera spiega nel dettaglio cheha provocato lo svenimento. “Ho solo un po’ pasticciato col cibo e, poiché la mia soglia del dolore è piuttosto bassa, ho avuto una piccola indigestione che mi ha provocato uno svenimento. Ma laè mia: mangio male, un po’ come capita. Pizza, dolci, gelati… Mischio tutto”. Il giorno in cui si è sentita male era il compleanno di uno degli autori, che “aveva portato un po’ di tutto, pizzette, salatini, dolcetti”. Defa sapere: “Ho un po’ ecceduto, poi forse il caldo, o l’aria condizionata, ...

Non ha passato bei momenti,De. L'ex ministra dell'Agricoltura, oggi conduttrice di Estate in diretta su Rai 1, ha accusato un malore qualche giorno fa, dietro le quinte, ed è stata costretta a tornare in studio ...E i futuri conduttori Sono tutti patrioti Difficile includere in questo elencoDee Salvo Sottile. La prima è la moglie di un fedelissimo di Elly Schlein (Francesco Boccia); il ...Malore a Estate in diretta perde: la conduttrice spiega che cosa è ...

Nunzia De Girolamo, "altre molto peggio ma...": sospetto pesantissimo Liberoquotidiano.it

Momenti di preoccupazione per Nunzia De Girolamo prima di andare in onda qualche giorno fa con il suo programma pomeridiano Estate in Diretta. La conduttrice, dopo aver assicurato gli spettatori, ...L'universo digitale e i social media sono spesso un terreno scivoloso per le celebrità, ed è qui che la talentuosa Nunzia De Girolamo si è trovata recentemente. L'illuminata conduttrice di Estate in d ...