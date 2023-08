Nostalgia 90 Special | gran finale all’Arena dei Pini di Baia Domizia

(Di domenica 20 agosto 2023)/Cellole. Il Comune di Cellole annuncia l’ultima imperdibile data dell’Arena deidi. Sarà lo spettacolo di90a chiudere, la sera del 22 agosto, l’estate 2023, tra le hit degli anni ‘90 e tante sorprese. “Abbiamo scelto di chiudere questo meraviglioso festival con una delle serate tanto apprezzate di questa 3ª edizione.” – afferma il Sindaco di Cellole dott. Guido Di Leone – “La scelta è dettata dal fatto che abbiamo voluto chiudere questa bellissima programmazione con una serata ad ingresso libero, dando la possibilità a tutti di entrare gratuitamente e vivere la bellezza dell’Arena.” L’evento è stato organizzato grazie al lavoro svolto in stretta collaborazione tra il Sindaco di Cellole dott. Guido Di Leone, l’Assessore ...

