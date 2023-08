Nocera Inferiore Donna di 32 anni muore in un dirupo a Roccamandolfi

(Di domenica 20 agosto 2023) In un tragico incidente in montagna ha perso la vita una turista. La tragedia è avvenuta nei pressi del ponte tibetano a(Isernia). Unadi 32di(Salerno) è morta dopo essere scivolata in un sentiero adiacente il ponte tibetano, in una zona molto impervia. Sul posto in azione il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, attivato dalla Centrale operativa del 118 per un intervento tecnico sanitario di emergenza. Laera in compagnia di un ragazzo, quando è precipitata per almeno una sessantina di metri in una ripida scarpata tra la vegetazione. L’allarme è scattato attorno alle 14 di domenica. Ladiè prima scivolata lungo un sentiero vicino il ponte e poi ...

