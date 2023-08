Niger | Papa Francesco “Serve soluzione pacifica per il bene di tutti”

(Di domenica 20 agosto 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Seguo con preoccupazione quanto sta accadendo in. Mi unisco agli appelli dei vescovi per la pace e la stabilità nel Sahel. Prego per gli sforzi della comunità internazionale per unaper ildi”. Lo ha dettoall’Angelus. “Invochiamo la pace per tutte le popolazioni ferite da guerre e violenze, specialmente per l’Ucraina che da tanto tempo soffre” ha aggiunto. (ITALPRESS). Foto: Agenzia Fotogramma L'articolo proviene da Ildenaro.it.

