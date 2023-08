Niger | delegazione Ecowas ha incontrato presidente Bazoum

(Di domenica 20 agosto 2023) Ladella Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale () giunta oggi a Niamey per cercare di trovare una soluzione diplomatica alla crisi inhail deposto ...

Ladella Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Ecowas) giunta oggi a Niamey per cercare di trovare una soluzione diplomatica alla crisi inha incontrato il deposto ...Unadell'Ecowas, la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale, è inper un ultimo sforzo diplomatico finalizzato al raggiungimento di una soluzione pacifica alla crisi ...Tentativi di mediazione in: ladella Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Ecowas ) ha incontrato il deposto presidente filo occidentale Mohamed Bazoum , tenuto prigioniero dal golpe del 26 ...

Niger, delegazione dell'Ecowas e rappresentante dell'Onu alla ricerca di una soluzione pacifica Euronews Italiano

La delegazione della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Ecowas) giunta oggi a Niamey per cercare di trovare una soluzione diplomatica alla crisi in Niger ha incontrato il deposto ...Il leader del golpe in Niger, il generale Abdourahmane Tchiani, propone una transizione di tre anni al governo civile.