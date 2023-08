Nicolai - Cottafava secondi ad Amburgo | Parigi adesso è più vicina

...arrivavano a questo torneo dopo il quarto posto all'Europeo e il terzo al Challenge di Edmonton, in Canada (con la parentesi dell'inciampo a Montreal). Il tutto sotto gli occhi ...Sul finalechiudono la partita 15 - 13 staccando così il pass per la finalissima in programma alle ore 19, di nuovo contro gli svedesi Ahman/Hellvig, usciti vincitori nell'altra ...Giornata conclusiva ad Amburgo,in semifinale sfidano Mol/Sorum AMBURGO -calano il poker. Altra giornata, altra vittoria per Paoloe Samuelenell'Elite 16 di Amburgo (Germania). ...

Beach Pro Tour Elite 16, Amburgo: Nicolai/Cottafava in finale, grande vittoria sui campioni olimpici Mol/Sorum Federvolley

Gli azzurri tornano sul podio del circuito mondiale a distanza di più di un anno dall’ultima volta. Decisivo passo avanti nella qualificazione olimpica ...Hanno lottato per oltre un'ora nella finale dell'Elite 16 di Amburgo ma due errori ai vantaggi del tie break sono costati la sconfitta e il secondo posto a Nicolai/Cottafava che meritano solo applausi ...