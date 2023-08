Nico Vanni | il fornaio ' ribelle'  che si è fermato a Ferragosto Tutti sono con lui | Grande scelta

(Di domenica 20 agosto 2023) Centinaia di adesioni, la Rai lo chiama a Roma. 'Ma tanti colleghi non ce la fanno più e stanno per chiudere'

Centinaia di adesioni, la Rai lo chiama a Roma. 'Ma tanti colleghi non ce la fanno più e stanno per chiudere'porta avanti a 44 anni l'azienda di famiglia fondata dal padre: richiestissima ma pone un limite. 'Dalla deregulation sulle domeniche l'apertura fissa degli scaffali ci costringe a non ...... il trombettista Andrea Lagi e il tastieristaPistolesi e Tito Blues Band, con Gabriele "Tito" ... il quartetto di Andrea(con Stefano Franceschini, Nino Pellegrini e Piero Borri) ed il ...

Nico Vanni, il fornaio 'ribelle' che si è fermato a Ferragosto. Tutti ... LA NAZIONE

“Sono molto orgogliosa di te bravo" gli scrive Paola. "Grande scelta nico" riparte Alessio. E sono tutti più o meno sullo stesso tenore, solo una ristretta minoranza esce dal coro. Bravo perché a ...Nico Vanni porta avanti a 44 anni l’azienda di famiglia fondata dal padre: richiestissima ma pone un limite. "Dalla deregulation sulle domeniche l’apertura fissa degli scaffali ci costringe a non ferm ...